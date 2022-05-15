ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أجدابيا

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا، من القبض على شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش، لافتة إلى أنه يمتهن الاتجار بهذه المادة المخدرة في المدينة.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن معلومات وردت إلى قسم التحريات العامة بالمديرية من أحد المصادر الموثوقة عن قيام المعني بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة في أحد الأحياء السكنية بمدينة أجدابيا.

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وأضافت أن رئيس القسم المقدم حامد الغناي أصدر على الفور تعليماته لأعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، والذي ألقي القبض عليه في كمين محكم جرى إعداده بالتنسيق مع أحد أعضاء التحريات على أن يقوم بشراء كمية من مخدر الحشيش منه.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا أن المتهم أُلقي القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو كيلو غرام، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى الجهة المختصة.