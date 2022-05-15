المحجوب ينفي قفل الحدود مع الجزائر من قبل القيادة العامة

العنوان – بنغازي

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة لواء خالد المحجوب. اليوم الأحد قفل الحدود مع دولة الجزائر.

وأكد المحجوب عبر حسابه على “فيسبوك” أنه لاصحة لشائعات قفل أي حدود مشتركة مع أي دولة، وأن مايشاع الآن عن قفل حدودنا مع الجزائر الشقيقة بتعليمات من القائد العام لآمر حرس الحدود مجرد إشاعات.

وأشار المحجوب إلى أن الصفحات التي نشرت هذه الشائعات لاعلاقة لها بالقيادة العامة وتأتي ضمن الكذب المستمر والدعايات التي ينفذها الجيش الإلكتروني للذين لايريدون استقرار الوطن، وتحاول النيل من القيادات العسكرية ولم تقف عند حد.