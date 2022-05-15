مونتريال غازيت تكشف عن فساد داخل شركة كندية وتحويل جزء من أموال لتطوير النهر الصناعي لرشاوي

ليبيا – أكد تقرير استقصائي نشرته صحيفة “مونتريال غازيت” قيام شركة الهندسة الكندية “أس أن سي لافالان” باستخدام مشاريع في ليبيا بهدف التحايل وتقديم رشى.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه المشاريع التي شملت عدة دول بخلاف البلاد تم استخدامها للتحايل وتقديم رشى بعقد لإعادة رصف جسر “جاك كارتييه” بالعاصمة مونتريال، وقعه الرئيس التنفيذي السابق للشركة للفترة الممتدة بين العامين 2002 و2011 سامي بباوي.

وأضاف التقرير: إن بباوي وهو مصري يحمل الجنسية الكندية تم الحكم عليه في يناير من العام 2020 بالسجن لأكثر من 8 أعوام؛ لتورطه بتهم تتعلق بعمل الشركة في ليبيا. مشيرًا إلى أن المشاريع في هذه الدول موهت دفع أكثر من مليونين و300 ألف دولار بصفة رشى للحصول على عقد الجسر بقيمة 128 مليونًا.

وتابع التقرير أن باباوي تحايل على أموال المشاريع في ليبيا لدفع جانب من هذه الرشى عبر شركة خدمات لبنانية وسيطة في إطار مشروع لتطوير مشروع النهر الصناعي؛ إذ تم تحويل أكثر من 350 ألف دولار في العام 2002 ذهب جانب كبير منها لحساب المرتشي.

وبين التقرير أن الرئيس السابق لمؤسسة الجسور الفيدرالية الكندية “ميشيل فورنييه” تلقى رشوة بقيمة 335 ألف دولار من هذه الأموال المحولة، فيما شهد العام 2003 إرسال 273 ألفا تحت غطاء شراء أنابيب أسطوانية خرسانية للمشروع ذهب منها 256 ألفًا لحساب مصرفي تابع لـ”فورنييه” في سويسرا.

ترجمة المرصد – خاص

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