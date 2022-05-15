المقريف يحيل مشروع تنفيذ 500 مؤسسة تعليمية إلى مجلس الوزراء | أخبار ليبيا 24

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أحال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف. مشروع تنفيذ 500 مؤسسة تعليمية إلى مجلس الوزراء.

وأوضح المقريف أن إحالة المشروع لرئاسة الوزراء لتسييل المبالغ المالية والبدء في إجراءات التعاقد.

وأضاف وزير التربية. أن مصلحة المرافق التعليمية جاهزة للقيام بما مطلوب منها من إجراءات لازمة بالخصوص.

وأكد المقريف أنّ تنفيذ المؤسسات التعليمية يُسهم في معالجة الاكتظاظ الطلابي الحاصل في مراقبات التربية والتعليم في غالب البلديات.

وبحث وزير التربية. مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو. ما أنجز بشأن انتهاء تدريب 56 طالب وطالبة ليبية في تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا، بجامعة Ca’Foscari بمدينة البندقية الإيطالية.

وبحث المقريف. ما أنجز بشأن توطين اللغة الإيطالية في ليبيا، قائلا استكمؤكدًا أنه تم استكمال الجزء الأول من قاعدة البيانات.

وتابع وزير التربية والتعليم. :”نعول على تعاون الجانب الإيطالي في إعداد المناهج بما يناسب مراحل التعليم المختلفة وذلك بتشكيل لجان مشتركة للقيام بذلك”.

وأكد المقريف. حرص الوزارة على تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتدريس اللغات المختلفة.