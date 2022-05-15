بلدي غدامس يبحث آلية التعاون بين الأجهزة الأمنية لضبط الأمن

عقد المجلس البلدي غدامس، اجتماعًا من أجل ضبط الأمن داخل حدود البلدية، ومن أجل وضع آلية للتعاون بين الأجهزة الأمنية العاملة داخل غدامس.

وأوضح حساب بلدية غدامس على “فيسبوك”، في بيان أنه في إطار الاستعدادات الجارية لفتح المنفذ عقد بقاعة المجلس البلدي اجتماعا ضم جميع الأجهزة الأمنية والمجلس البلدي ومكتب السياحة ومكتب الرقابة على الأغدية.

وختم البيان موضحًا أن الاجتماع استعرض كذلك جميع المعوقات التي تحيل دون استتباب الأمن سواء من الخارج الحدود أو من الداخل، وتم التفاهم على بعض الإجراءات المستعجلة التي ستساهم في رفع الحس الأمني.