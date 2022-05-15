قام عدد من اعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رفقة عدد من المهندسين صباح اليوم الاحد بزيارة تفقدية لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس للإطمئنان على العاملين والشركة المنفذة للمشروع وللإطلاع على حجم الأضرار التي طالت المحطة وخطوط نقل الطاقة نتيجة الإشتباكات التي جرت ليلة البارحة بمنطقة جنزور والتي تسببت في أضرار على مستوى خطوط نقل الطاقة ودوائر النقل .

وأكد المجلس أسفه على ما حدث , في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على الانتهاء من هذا المشروع الحيوي الذي ننتظر فيه جميعاً .

وبدوره عبر المقاول المنفذ للمشروع عن أسفه على ما حدث وتمنى أن تنتهي هذه الاعمال المؤسفة والتي تؤدي إلى تأخر استكمال المشروع .

يشار الى أن الاشتباكات المسلحة التي حصلت ليلة البارحة اصاب القذائف العشوائية محطة توليد المهرباء مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق التي تغذيها .