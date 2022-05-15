الحويج: أدعو كل من يملك رأس مال بأن يستثمر داخل ليبيا وتونس

ليبيا – قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج إن الوزارة تسعى للتكامل الاقتصادي، وتحتاج لعدة استثمارات كالزراعة في القمح مثلاً والزيتون، بالإضافة إلى استثمارات صناعة للمواد الخام التي تملكها تونس كالفوسفات والأسمدة، ومواد أخرى تُستخدم في الإنتاج بدل جلبها من دُول بعيدة.

الحويج وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية أضاف: “هذه رسالة نبعثها لمن يملك رأس المال بأن يستثمر داخل البلديْن سواءً كانوا رجال أعمال ليبيين أو تونسيين، هُناك خريطة الآن مطلوبة للاستثمارات التي سنبدأ بها عبر غُرف الجفارة وبنزرت”.

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