مكافحة الأمراض يسجل 6 إصابات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 6 حالات مصابة بفيروس كورونا، عقب فحص 1.809 عينة تسلمها المركز خلال الأسبوع الماضي.

وأشار المركز في تحديث أسبوعي إلى أن متوسط عدد العينات المفحوصة بتقنية “البي سي آر” يومياً بلغ 302 حالة، حيث وصلت نسبة الحالات الموجبة إلى 02%، بينما لم تسجل أي حالة وفاة، مع تعافي حالتين.

وأوضح المركز في حصيلته التراكمية أن إجمالي الإصابات بلغ 501,954، بينما بلغت الحالات النشطة 38 حالة مع تعافي 495,486، وبلوغ الوفيات 6,430 شخصاً.

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