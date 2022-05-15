رئيس ديوان مجلس النواب يبحث تطوير آلية العمل بما يُحقق مستويات أفضل من الأداء لجميع موظفي الديوان

طبرق 15 مايو 2022 (وال)- عقد رئيس ديوان مجلس النواب السيد عبدالله المصري الفضيل اليوم الأحد، اجتماعًا ضم مديري الإدارات والمكاتب بالديوان بمقر الديوان في مدينة طبرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن الإجتماع تناول تطوير آلية العمل؛ بما يُحقق مستويات أفضل من الأداء لجميع موظفي الديوان، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة الفاعلة لجميع الموظفين والعمل بروح الفريق.

وأكد السيد رئيس الديوان على أن نجاح العمل يكون من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وبإشراك جميع الموظفين بالأفكار وبرامج العمل والتطوير الدائم والمستمر في كل وقت، والذي يتأتى من خلال المشاركة الجماعية لكافة الموظفين، وبأن تأهيل وتطوير الموظف هو أهم ركيزة يرتكز عليها بناء المجتمعات ونهضة شعوبها، من خلال بناء الإنسان المتعلم والمثقف والخلوق.

وناقش السيد رئيس الديوان مع السادة مديري الإدارات والمكاتب؛ العراقيل التي تُواجه سيّر العمل، والتنسيق بين كافة الإدارات بما يُحقق مستويات أفضل من الأداء وجودة العمل. (وال) إ م

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