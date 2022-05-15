المستشار صالح يلتقي ويليامز في القاهرة عشية اجتماع اللجنة الدستورية المشتركة

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في القاهرة، ناقش فيه الجانبان المسار الدستوري، ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة 2 التي تُعقد اليوم بين لجنتي مجلس النواب والدولة الاستشاري برعاية البعثة الأممية.

كما تناول اللقاء ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من حكومة الاستقرار، بالإضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأسبوع الماضي دعماً لعمل حكومة الاستقرار من هناك لتتمكن من العمل بحرية.

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