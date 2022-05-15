القليب تطالب وزارة الاتصالات بحجب تطبيق تيك توك وبعض القنوات في يوتيوب لمكافحة الظواهر السلبية والهدامة

أكدت رئيسة مفوضية المجتمع المدني بطرابلس انتصار القليب صحة البيان الذي نشرته المفوضية أمس السبت على صفحتها الرسمية لساعات، مطالبةً فيه وزارة الاتصالات بحجب تطبيق تيك توك وبعض القنوات في يوتيوب.

القليب وفي تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء الإخواني، أرجعت أسباب حذف البيان بعد نشره على صفحة المفوضية إلى أخطاء مطبعية شابت نص البيان، مشيرة إلى أن “روح نص البيان جاءت تماشيًا مع آلية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني و مكافحة الظواهر السلبية والهدامة”، على حد قولها.

وكانت المفوضية قد طالبت في بيانها الجهات الأمنية ببسط الأمن المجتمعي والالتفاف حول المجتمع المدني ورفض أي تدخل خارجي يؤثر على سير عمل التنظيم المجتمعي.