نائبة السفير الألماني تجدد دعم بلادها للبرنامج الإنمائي في ليبيا

استقبلت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية بمقرها بطرابلس نائبة السفير الألماني لدى ليبيا أنيكا انجلس، والوفد المرافق لها.

وذكر الموقع الرسمي للجنة المركزية للانتخابات المحلية، في بيان؛ أن رئيس اللجنة المركزية، رحب باللقاء من أجل التعاون في مجال تبادل الخبرات الانتخابية، مبينا أهمية التقدم الذي أحرزته اللجنة المركزية في الانتخابات السابقة وما اتّسمت به من نزاهة وحيادية.

ومن جانبها؛ أكدت نائبة السفير الألماني في اجتماع عقده رئيس اللجنة المركزية عادل الأشهب، مضي بلادها في دعم برنامج (UNDP) الهادف إلى تقديم مزيد من التقدم في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات المحلية في ليبيا والإسهام في رفع مستوى التوعية والمشاركة الانتخابية وفق الاتفاقيات التي أبرمها المشروع.