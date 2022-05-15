اشتباكات جنزور.. محور اجتماع أمني موسع للرئاسي

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة التابع له، الفريق ركن محمد الحداد الوضع العسكري والأمني في كل المدن والمناطق، ومن بينها الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة جنزور.

كما شهد الاجتماع الذي عقد الأحد بالعاصمة طرابلس وحضره رؤساء الأركان النوعية والعمليات مناقشة التسويات المالية والإدارية لمنتسبي الجيش الليبي، وسبل تنظيم المنظومة العسكرية، وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

واستعرض رؤساء الأركان أمام اللافي الصعوبات التي تعيق أداء عملهم، في ظل التأكيد من قبل اللافي والدبيبة على تذليل كل العراقيل، لتتمكن كل وحدات الجيش من أداء مهامها في حفظ أمن الوطن والمواطن.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين كتيبة 55 التي يتزعمها معمر الضاوي التابع لجهاز دعم الاستقرار وكتيبة فرسان جنزور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية