اللافي يجتمع منفردا مع الدبيبة والحداد وقيادات عسكرية لبحث اشتباكات جنزور

التقى عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء بحث الوضع العام العسكري والأمني في كل المدن والمناطق، ولا سيما الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أمس منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان: “تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، مناقشة التسويات المالية والإدارية لمنتسبي الجيش الليبي، وسبل تنظيم المنظومة العسكرية، وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية”.

واستعرض رؤساء الأركان أمام “اللافي” المشاكل والصعوبات التي تعوق أداء عملهم، بحسب البيان.

وتابع البيان: “تم التأكيد من قبل القائد الأعلى ووزير الدفاع، على ضرورة العمل على تذليل كل الإشكاليات لتتمكن كل وحدات الجيش من أداء مهامها في حفظ أمن الوطن والمواطن”.