اشتباكات جنزور على طاولة اللافي والدبيبة

العنوان-طرابلس

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، ورئاسة الأركان العامة، الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمدن والمناطق وخاصة الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور غرب طرابلس وعملية تنظيم الجيش.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، إلى جانب اللافي والدبيبة كل من رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الدبيبة الفريق محمد الحداد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع خُصِّص لبحث الوضع العام العسكري والأمني في كل المدن والمناطق، ولا سيما الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أمس منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

كما جاء لمناقشة التسويات المالية والإدارية لمنتسبي الجيش الليبي، وسُبل تنظيم المنظومة العسكرية، وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رؤساء الأركان استعرضوا أمام اللافي، المشاكل والصعوبات التي تعيق أداء عملهم؛ حيث أكد اللافي والدبيبة، على ضرورة العمل على تذليل كل الإشكاليات لتتمكن كل وحدات الجيش من أداء مهامها في حفظ أمن الوطن والمواطن.

وكانت قد شهدت مدينة جنزور الواقعة غرب طرابلس أمس السبت بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة وأخرى للداخلية.