المحامون الليبيون يستنكرون احتجاز زميلهم العرفي بالكويفية ويُطالبون بإطلاق سراحه فورًا دون شروط

بنغازي 15 مايو 2022 (وال)- نظمت النقابة العامة للمحامين وفروعها في ليبيا اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على اعتقال عضو النقابة المحامي “عدنان عبد القادر العرفي”؛ المحتجز منذ يوم الخميس الماضي بسجن الكويفية ببنغازي.

وقال عضو بنقابة المحامين ببنغازي – فضل عدم ذكر اسمه – إن اعتقال الزميل “العرفي” تم على خلفية قضايا فساد مدنية، رفعها ضد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي سالم الحبري، الذي تم الحجز على ممتلكاته.

وأوضح عضو النقابة في اتصال مع وكالة الأنباء الليبية أن الزميل “العرفي” اقتيد من قبل عناصر من جهاز الأمن الداخلي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز.

ونشرت نقابة المحامين ببنغازي على صفحتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بيانًا جاء فيه: أن “النقابة العامة للمحامين تدين بأشد العبارات واقعة اعتقال “عدنان العرفي ” المحامي خارج سلطة القانون وتعتبره إخفاء قسري لمخالفته لأبسط حقوق الانسان، وذلك لعدم حصول الجهة المسؤولة التي نفذت هذه الأوامر خدمة لبعض الأشخاص والأجندات عن إذن بالتحقيق معه، وإن النقابة إذ ترفض هذا العمل الذي يعد جريمة في حد ذاته؛ تحمل الجهات الأمنية في مدينة بنغازي وتحديدًا جهاز ألأمن الداخلي، المسؤولية الكاملة عن ما يحدث للمحامي ” عدنان “، وتؤكد أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من قام باعتقاله وإخفاءه، وتقديم شكاوى لجهات الاختصاص ومكتب النائب العام، وهي على تواصل مع المحامين في نقابة بنغازي، وكل النقابات الفرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الجريمة، وتصعيد الموقف وتطالب بإخلاء سبيله فورًا”.

على صعيد آخر، أكد شقيق المحامي عدنان العرفي “الصديق” اليوم الأحد – في حديث مع وكالة الأنباء – أنه اتصل بشقيقه الموجود في سجن الكويفية وفقا لتعليمات الأمن الداخلي، وأنه في وضع جيد. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال