مجددة مساندة ليبيا للقضية الفلسطينية.. المنقوش تعزي نظيرها الفلسطيني في شيرين أبوعاقلة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قدمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، تعازيها في وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، مجددة التأكيد على دعم ليبيا ومساندتها للشعب والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته المنقوش، اليوم الأحد، مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي.. وفق بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت الخارجية إن المنقوش قدمت للمالكي تعزيتها لدولة فلسطين حكومةً وشعبًا عن وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة.

وأكدت المنقوش على موقف ليبيا الثابت في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.. ومناصرتها اللا محدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد الوزيرين خلال الاتصال الهاتفي على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الاعتداءات وانتهاكات الكيان الصهيوني.. في فلسطين آخرها أعمال الاعتداء على جنازة شيرين أبوعاقلة.

وكان قد شيع الفلسطينيون، أمس السبت، الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة، شيرين أبوعاقلة.. التي قُتلت الأربعاء برصاصة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية عسكرية للاحتلال.