اللواء المحجوب ينفي قفل الحدود مع الجزائر من قبل القيادة العامة

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب. اليوم الأحد قفل الحدود مع دولة الجزائر.

وأكد اللواء المحجوب عبر حسابه على “فيسبوك” أنه لاصحة لشائعات قفل أي حدود مشتركة مع أي دولة، وأن مايشاع الآن عن قفل حدودنا مع الجزائر الشقيقة بتعليمات من القائد العام لآمر حرس الحدود مجرد إشاعات.

وأشار اللواء المحجوب إلى أن الصفحات التي نشرت هذه الشائعات لاعلاقة لها بالقيادة العامة وتأتي ضمن الكذب المستمر والدعايات التي ينفذها الجيش الإلكتروني للذين لايريدون استقرار الوطن، وتحاول النيل من القيادات العسكرية ولم تقف عند حد.