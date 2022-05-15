«المنقوش» تبحث مع السفير التركي سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين

استقبلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، بمقر ديوان الوزارة في طرابلس سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز.

وأوضح حساب وزارة الخارجية، على فيسبوك، أن المنقوش بحثت خلال اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين،وسبل تعزيزهما، وخلال اللقاء تم مناقشة دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وتسهيل عودة عمل خطوط الجوية التركية في ليبيا.

ومن جانبه عبر السفير التركى لوزيرة الخارجية،عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة ووزارة الخارجية في جهودهما لدعم المسار الديمقراطي وصولاً للانتخابات ،لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.