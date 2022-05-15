اللافي يبحث مع أعيان ترهونة ملف المفقودين والجثث مجهولة الهوية

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأحد، ملف المفقودين والجثامين مجهولة الهوية، في لقاء مع حكماء وأعيان ومشايخ ومخاتير محلات مدينة ترهونة.

وأفاد بيان نشره المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، بأن الأعيان «أشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يهدف لتحقيق الاستقرار، ويمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح إليه الشعب الليبي».

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ونقل البيان تأكيد اللافي «دعم المجلس الرئاسي لكل الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لمعرفة مصير المفقودين، والعمل على حلحلة الصعوبات التي تواجهها».

وأكد في السياق نفسه أن «مدينة ترهونة سيكون لها دور فاعل في نجاح مشروع المصالحة الوطنية بوضع أمن واستقرار ليبيا من أولوياتها».

واستعرض حكماء وأعيان ومشايخ ترهونة، خلال اللقاء، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، حيث أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي العمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من لقاء النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وحكماء وأعيان ووجهاء بمدينة ترهونة (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

جانب من لقاء النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وحكماء وأعيان ووجهاء بمدينة ترهونة (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)