المنقوش تبحث مع السفير التركي تطوير العلاقات بين ليبيا وتركيا

العنوان-طرابلس

بحث وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، مع السفير التركي كنعان يلماز، سبل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جاء ذلك في لقاء عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس.

وبحثت المنقوش خلال اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزهما وخلال اللقاء تم مناقشة دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وتسهيل عودة عمل الخطوط الجوية التركية في ليبيا.

ومن جهته عبر السفير التركي لوزيرة الخارجية، عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في جهودهما في دعم المسار الديمقراطي وصولاً للانتخابات، لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.