الرعيش: الصراع المحلّي الحالي حول النفط في ليبيا هو واجهة لصراع بين واشنطن وموسكو

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش إن الصراع المحلّي الحالي حول النفط في ليبيا هو واجهة لصراع دولي واضح بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

الرعيش وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية” رأى أن واشنطن تضغط على القادة الليبيين عن طريق ممثلها في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند من أجل استئناف تصدير النفط الليبي بهدف ضمان تزويد أسواق الطاقة العالمية وتفادي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن روسيا لديها نفوذ واسع في ليبيا، ومن مصلحتها توقف صادرات المحروقات من ليبيا وحصول اضطرابات في الأسواق العالمية، لإفشال مساعي واشنطن في حصار وحظر النفط الروسي وضمان عدم مقاطعة أوروبا لنفطها أو الاستغناء عنه.

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