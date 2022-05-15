التربية والتعليم تحيل مشروع تشييد 500 مؤسسة تعليمية

أحال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف، مشروع إنشاء 500 مؤسسة تعليمية إلى مجلس الوزراء، لتسييل المبالغ المالية والبدء في إجراءات التعاقد، مؤكداً جهوزية مصلحة المرافق التعليمية للقيام بالإجراءات اللازمة.

وأوضح المقريف أن تشييد المؤسسات التعليمية يسهم في معالجة الاكتظاظ الطلابي الحاصل في المدارس التابعة لمراقبات التربية والتعليم في أغلبية المدن والقرى.

يشار إلى أن الحكومة قد أصدرت مطلع العام الجاري قراراً يسمح لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة في مختلف أنحاء ليبيا، على مدى 3 سنوات بمعدل 500 مدرسة سنويا، على أن تكون الأولوية لإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح، وفقاً للمواصفات المُعتمدة من مصلحة المرافق التعليمية، ووفقاً للتّشريعات النافذة والمُنظمة للتعاقد.

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