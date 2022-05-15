القائد الأعلى للجيش يبحث مع رئيس الحكومة ورئاسة الأركان الوضع العام العسكري والأمني واشتباكات جنزور

طرابلس 15 مايو 2022 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي – القائد الأعلى للجيش الوطني ظهر اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات.

هذا وبحث الاجتماع الوضع العام العسكري والأمني في كل المدن والمناطق، ولاسيما الاشتباكات المسلحة التي شاهدتها منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي؛ فقد تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، مناقشة التسويات المالية والإدارية لمنتسبي الجيش الليبي، وسُبل تنظيم المنظومة العسكرية، وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

واستعرض رؤساء الأركان أمام القائد الأعلى؛ المشاكل والصعوبات التي تُعيق أداء عملهم، حيث تم التأكيد من قبل القائد الأعلى ووزير الدفاع، على ضرورة العمل على تذليل كل الإشكاليات، لتتمكن كل وحدات الجيش من أداء مهامها في حفظ أمن الوطن والمواطن. (وال)

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