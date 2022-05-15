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تحسين عمل شركة النظافة وباقي الخدمات أبرز محاور لقاء التومي وعميد بلدية الأبيار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استقبل وزير الحكم المحلي، بالحكومة منتهية الولاية بدرالدين التومي، عميد بلدية الأبيار، محمد اربيشة، بديوان الوزارة بطرابلس.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي، على فيسبوك، في بيان، أن التومي واربيشة بحثا أهم القضايا والإشكالات المتعلقة بعمل الوحدات الإدارية في بلدية الأبيار.

وخلال اللقاء تم مناقشة أهم الإشكاليات التي تعيق عمل البلدية، حيث تم اقتراح عدة حلول لحل هذه العراقيل.

كما بحث اللقاء مسار العمل على ملف نقل الاختصاصات، وكذلك تباحث المجتمعون فرص تحسين عمل شركة النظافة وتحسين واقع الخدمات عموما داخل البلدية.

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قناة ليبيا الحدث

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