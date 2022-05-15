بوشناف: الجولة الثانية من اجتماع مجلس الحوار بسويسرا نهاية مايو

كشف مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف كواليس اجتماع مونترو بسويسرا يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وقال بوشناف في تصريحات صحفية إن الاجتماع الذي دعا له مركز الحوار الإنساني ناقش الكثير من المقترحات بحضور عدة شخصيات سياسية وعسكرية.

وأشار بوشناف إلى أن الاجتماع بسويسرا هو لقاء تشاوري لم تطرح خلاله أية أسماء، لا من المجلس الرئاسي ولا من السلطة التنفيذية، والذين حضروا عن الجهات العسكرية بطرابلس لم يشيروا من بعيد أو قريب إلى انخفاض مستوى التمثيل.

وأضاف بوشناف أن أحد المشاركين من الجهات العسكرية طلب إرجاء النقاش إلى الجولة الثانية حتى يتسنى لهم إكمال مباحثات في ذات السياق للخروج برأي موحد.

وتابع: كان النقاش في الأساس حول ضرورة وضع قاعدة دستورية والمضي إلى الانتخابات مع الإشارة أحيانا إلى أزمة السلطة التنفيذية.

ولفت بوشناف إلى أن الجولة الثانية من الحوار قد تكون في نهاية شهر مايو الجاري، ولم يشر أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اللقاء إلى أنهم يمثلون المجلس.