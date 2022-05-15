المنقوش تناقش تسهيل عودة عمل الخطوط الجوية التركية في ليبيا

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال استقبالها، اليوم الأحد، سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، «تسهيل عودة عمل الخطوط الجوية التركية في ليبيا»، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى ليبيا في 6 يناير 2015، وهي آخر شركة أجنبية علقت رحلاتها إلى ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد آنذاك، بحسب «فرانس برس».

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وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء المنقوش وسفير تركيا الذي عُقِد في مكتبها بديوان الوزارة في طرابلس بحث خلاله الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وتعزيزها وكذلك مناقشة دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن سفير تركيا جدد خلال اللقاء «دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في جهودهما في دعم المسار الديمقراطي وصولًا للانتخابات، لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا».