وزيرة الخارجية تبحث مع السفير المالطي تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

طرابلس 15 مايو 2022 (وال)- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، سفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا تشارلز صليبا.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية؛ فقد بحثت المنقوش مع السفير المالطي، تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات المختلفة وناقشت سُبل دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل عودة عمل الخطوط الجوية المالطية في ليبيا.

وحسب نفس المصدر؛ فقد عبر السفير المالطي لوزيرة الخارجية، عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في جهودهما في دعم المسار الديمقراطي وصولا للانتخابات، لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا. (وال)

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