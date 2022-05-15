«المنقوش» لـ «نظيرها الفلسطيني»: ندعم ونساند الشعب الفلسطيني في قضيته  

أجرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي مكالمة هاتفية مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، قدمت فيها تعزيتها لدولة فلسطين حكومة وشعباً عن وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وأوضح حساب وزارة الخارجية، في بيان، أن المنقوش أكدت خلال الاتصال على موقف ليبيا الثابت في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية،ومناصرتها اللا محدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد الوزيران على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الاعتداءات وانتهاكات الكيان الصهيوني في فلسطين أخرها أعمال الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة.