أكد القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا أماديرا ماساكي دعمه لمبادرة اتحاد القبائل الليبية لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وجاء ذلك خلال زيارة أداها القائم بأعمال سفارة اليابان بليبيا، أمس السبت، إلى وفد اتحاد القبائل والمدن الليبية بمقر إقامته بالعاصمة التونسية.

وتطرق اللقاء، الذي تم بطلب من القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا، إلى سبل وآليات الدفع في مسار تفعيل مبادرة اتحاد القبائل الليبية المتمثلة في الحل الداخلي للأزمة وسحب الشرعية من كافة الأجسام السياسية الموجودة وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية ورفع الحصانة الأجنبية على ليبيا.