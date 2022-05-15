تدريب أكثر من 80 سيدة ببلدية جالو على مهارات الخياطة والتطريز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف لرفع مهارات الخياطة والتطريز وتحسين جودة المنتج من الملابس الذي يستهدف 80 سيدة في بلدية جالو، وذلك بتعاون أربع جهات.

ويتعاون في تنفيذ البرنامج التدريبي لرفع مهارات الخياطة والتطريز وتحسين جودة الملابس المنتجة، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت، مكتب مفوضية المجتمع المدني الواحات وبلدية جالو والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة «فنترسهال» الألمانية، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

أهداف البرنامج التدريبي للمشاركات ببلدية جالو

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن البرنامج التدريبي «يأتي استكمالًا لمشروع مصنع الخياطة والتطريز الذي افتتح أخيرًا ببلدية جالو تحت مظلة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبتمويل من شركة فنترسهال الألمانية».

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وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن البرنامج التدريبي المكثف للمشاركات الذي انطلق بمدينة جالو بمنطقة الواحات جنوب شرق ليبيا يهدف إلى «رفع مهارات الخياطة والتطريز وتحسين جودة المنتج من الملابس وذلك لتوسيع فرص التسويق والمبيعات والمنافسة في السوق» و«تحسين الدخل وتوفير فرص العمل للمرأة بمناطق الواحات بشكل عام».

موعد بدء العمل بمصنع الخياطة والتطريز في جالو

وأكدت المؤسسة أن البرنامج التدريبي تشارك فيه أكثر من 80 سيدة من النساء وربات البيوت». ويستمر لمدة شهر وبمدربين أجانب، منوهة بأن العمل داخل مصنع الخياطة والتطريز ببلدية جالو سيبدأ «بشكل رسمي حال انتهاء هذا البرنامج التدريبي»، متمنية التوفيق والنجاح للمشاركات.

وتعهدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر إدارة التنمية المستدامة بالاستمرار في تنفيذ مثل هذه المشاريع والبرامج وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة وبث روح المبادرة لدى الشباب والمرأة وتنشيط القطاع الخاص بعيدا عن القطاع العام المترهل.

البرنامج التدريبي لخلق فرص العمل وتحسين دخل المرأة وربات البيوت ببلدية جالو. (المؤسسة الوطنية للنفط)

البرنامج التدريبي لخلق فرص العمل وتحسين دخل المرأة وربات البيوت ببلدية جالو. (المؤسسة الوطنية للنفط)

البرنامج التدريبي لخلق فرص العمل وتحسين دخل المرأة وربات البيوت ببلدية جالو. (المؤسسة الوطنية للنفط)