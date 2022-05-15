اشتباكات جنزور.. شركة الكهرباء تقف على أضرار محطة كهرباء غرب طرابلس

العنوان-طرابلس

أجرى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، زيارة تفقدية لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس؛ وذلك للوقوف على الأضرار التي المحطة نتيجة اشتباكات جنزور.

ولفتت الشركة في بيانها إلى أن الزيارة التي جاءت رفقة عدد من مهندسي الشركة كانت للاطمئنان على سلامة العاملين والشركة المنفذة للمشروع.

وقالت الشركة أن الأضرار التي طالت المحطة بسبب اشتباكات جنزور تسببت في ضرر على مستوى خطوط نقل الطاقة ودوائر النقل.

ولفتت الشركة إلى أنها تعمل على الانتهاء من هذا المشروع الحيوي الذي ينتظروه الجميع، في حين عبر مجلس إدارة الشركة عن أسفه على مثل هذه الأعمال.

من جانبه عبر المقاول المنفذ للمشروع عن أسفه على ما حدث وتمنى أن تنتهي هذه الأعمال المؤسفة والتي تؤدي إلى تأخر استكمال المشروع.