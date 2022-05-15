مديرية أمن سبها تشدد على رفع الحس الأمني لمنتسبي الأجهزة الأمنية

شدد مدير أمن سبها العميد محمد الأصفر، على رؤساء الأجهزة الأمنية والمراكز والأقسام بالمديرية على تنبيه منتسبيهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر، ورفع الحِس الأمني والإبلاغ عن أي جرائم خطيرة، وخاصة الجرائم المتعلقة بتنظيم داعش.

وأكد الأصفر، على ضرورة تكثيف التواجد الأمني والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمديرية، خاصة بعد ورود شكَاوى تفيد بظهور التنظيم في الطريق الرابط بين مدينة مزدة القريات ووادي مرسيط، وصولًا إلى منطقة الشويرف وبعدها إلى مدينة سبها.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقد الأحد بديوان مديرية أمن سبها برئاسة مدير الأمن، وبحضور رؤساء المراكز والأقسام والوحدات بالمديرية، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بمدينة سبها.

وشهد الاجتماع، مناقشة المشاكل الأمنية المتمثلة في الجرائم المنظمة كالسطو المسلح والسرقة والجرائم الإرهابية التي تهـدد أمن الوطن والمواطن وكيفية التصدي لها، فضلا عن التدابير الأمنية الواجب اتخاذها.

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