العريبي: نحن بصدد تقديم مذكرة لرئاسة البرلمان للمطالبة بتغيير مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة

قال عضو مجلس النواب، عيسى العريبي إنه وعدد من الأعضاء بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب مُطالبين فيها رئاسة المجلس بُمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش لتغيير مستشارته الخاصة في ليبيا، ستيفاني وليامز.

وعلل العريبي ذلك بعدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.

كما أشار إلى أن ويليامز ليس لها توجه ثابت وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً لتوجهاتها، لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتعديل الدستوري الثاني عشر.

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