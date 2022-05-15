بعد اختفائه خلال الفترة الماضية.. مازن يظهر في عدة اجتماعات

اجرى وزير الداخلية بالحكومة منتهية الولاية خالد مازن، عدة اجتماعات، أولها برئيس قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب جمال المزوغي، الذي بحث معه عدد من القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة لمكافحة هذه الجرائم.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر الأعمال المنجزة من القسم والمشاكل التي تعترض سير العمل ووضع الحلول التي من شأنها انجاح العمل في تتبع ومكافحة هذه الجرائم خدمةً للصالح العام.

كما اجتمع مازن أيضاً بمكتبه اليوم الأحد مع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل البشير بالنور.

وتناول الاجتماع مناقشة سير العمل بالإدارة بكافة فروعها على مستوى ليبيا في تأمين السواحل الليبية ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة آخر المستجدات حول الاعمال التي تقوم بها الإدارة وما انجزته خلال المدة الماضية، والوقوف على الصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول التي من شانها انجاح العمل والمهام المكلفة بها الادارة العامة لأمن السواحل.

وفي ذات السياق اجتمع خالد مازن بمكتبه اليوم الأحد مع مدير مركز المعلومات والتوثيق البهلول شنانة.

ونوقش خلال الاجتماع ما تم اعداده وتجهيزه من قبل مركز المعلومات من برامج وتطبيقات الكترونية تنفيذاً للخطة المعدة لميكنة الادارة ومواكبة ركب التحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروع الحالة الجنائية الإلكترونية التي تم اطلاقها مؤخراً لتسهيل الإجراءات للمواطن وتقديم أفضل الخدمات.

واستمع مازن لشروح وافية حول هذه التجهيزات وعن البرامج الالكترونية لادخالها حيز التنفيذ، وكذلك الأعمال المنجزة من قبل المركز في ميكنة عديد من مكونات وزارة الداخلية وتركيب وتجهيز المنظومات والنظم التقنية الحديثة.

كما تابع خالد مازن، خلال عقده اجتماعا بمدير أمن الجفارة عبدالناصر الطيف.

واستعرض خلال الاجتماع الأوضاع الأمنية داخل منطقة الجفارة والجهود التي تبذلها مديرية الأمن في حفظ الأمن وضبط المجرمين والمطلوبين للمحافظة على أمن المواطنين وتقديم الخدمات لأهالي وسكان منطقة الجفارة.

واستمع مازن لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول سير العمل الأمني بالمنطقة والخطط الأمنية الموضوعة من قبل المديرية لتعزيز الأمن من خلال التعاون الأمني المشترك مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة، بالإضافة إلى استعراض المشاكل والعراقيل التي تعترض أعضاء الشرطة والحلول التي من شأنها تذليل هذه الصعاب بما يساهم في انجاح العمل الأمني داخل منطقة الجفارة بالكامل.

وأيضاً ناقش مازن مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية ‏طارق الثمن الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة ‏في تقديم خدماتها للمواطنين وتذليل الصعوبات أمامهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل ‏ووضع الحلول العاجلة لها باعتبار المصلحة مكون هام لارتباطها المباشرة مع المواطنين وتعتبر مرفق خدمي مهم للمواطن.

واجتمع مازن اليوم الاربعاء بمكتبه مع رئيس قوة العمليات الخاصة زهير عبد العزيز.

ونوقش خلال الاجتماع سير العمل الأمني بالقوة واستعراض الأعمال المنجزة من قبلها، وكذلك الوقوف على المشاكل التي تواجه القوة والعمل على حلحلتها لضمان انجاح العمل بها للمساهمة في تعزيز الأمن وضبط المجرمين والمطلوبين للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

كما عقد مازن ايضا اجتماع برئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يوسف مراد الاجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجوازات في تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الآليات المتبعة من قبل المصلحة في تقديم الخدمات للمواطنين على كامل التراب الليبي، والوقوف على المشاكل التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

كما خالد مازن بمكتبه اليوم الأحد مع مدير أمن زوارة علي التائب. ونوقش خلال الاجتماع الأعمال المنجزة من قبل مديرية الأمن في ضبط المجرمين والتعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة داخل مدينة زوارة.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه مديرية الأمن ووضع الحلول لها من أجل تعزيز الأمن وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وسكان مدينة زوارة.

وفي سياق ليس ببعيد اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بالحكومة منتهية الولاية محمود سعيد اليوم الأحد بكل من عميد مشعل اللموشي عن مديرية أمن طرابلس وعميد عبدالناصر عطية عن جهاز الأمن الداخلي ونقيب نزار التويجري عن مباحث الجوازات.

وتناول الاجتماع دراسة توصيات عمل لجنة مكافحة ظاهرة التسول والصعوبات والعراقيل التى واجهت عمل اللجنة ومحاولة حلحلتها بما يضمن سير عمل اللجنة على أكمل وجه.

أما من جانب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات في ذات الحكومة بشير الامين فقد اجتماع مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا التعاون الأمني بين البلدين وبحث سبل الدعم الأمني لوزارة الداخلية الليبية في عدد من البرامج التدريبية في مجال تقنية المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية والاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال.

وأكد السفير الكوري على استعداد بلاده للتعاون مع وزارة الداخلية في مجالات التدريب والدعم الامني وتبادل الخبرات.

ومن جانبه أكد الأمين بأن الحالة الامنية مشجعة لعودة الشركات الكورية واعادة فتح سفارة كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أنه خلال المدة قامت عدة دول بفتح سفاراتها في ليبيا وتعمل بصورة طبيعية. كما أوضح الأمين أن الوزارة من خلال خطتها الاستراتيجية تعمل على بسط الامن وتعزيز الاستقرار بليبيا وتأمين عودة السفارات والبعثات الدبلوماسية والدولية.