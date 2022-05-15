القطراني يشارك في حفل تدشين مشروع لمشروع أعمال تحديث المخطط العام لحاضرة بنغازي

العنوان-بنغازي

شارك نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، اليوم الأحد، في حفل تدشين مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة المكلفة من مجلس النواب وممثلين عن السلك الدبلوماسي والقيادات المحلية بالمدينة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق تيبيستي بمدينة بنغازي، وزراء الاستثمار علي السعيدي، والحكم المحلي سامي الضاوي، والمواصلات عبدالحكيم الغزيوي، إضافة إلى القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس وقنصل عام اليونان وقنصل عام مصر، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة ووفد شركة “ليد” اليونانية للاستشارات الهندسية المنفذة للمشروع وعدد من المسؤولين والنخب السياسة والثقافية بمدينة بنغازي.

ورحب نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني في مستهل كلمته بالمناسبة، بالضيوف، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمباني ذات الطابع التاريخي وإعادة إعمارها وإعمار المناطق المتضررة بمدينة بنغازي.

وطالب القطراني في كلمته بضرورة العمل على تهذيب المناطق العشوائية والتركيز على مشاريع الطرق والمواصلات ومشروع البحيرات السبع والمشاريع الأخرى المتوقفة في بنغازي.

ووعد القطراني بأن الحكومة الليبية ستعمل على تذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات والمعاملات أمام حركة التنمية والإعمار في بنغازي، داعيًا الشركات الأجنبية إلى العودة إلى ليبيا والمساهمة في مرحلة البناء التي ستشمل كافة التراب الليبي.