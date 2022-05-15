الداخلية تنسق مع السفارة الكورية المساعدة في مجال التدريب وتقنية المعلومات

قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين إن الحالة الأمنية مشجعة لعودة الشركات الكورية وإعادة فتح سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس.

وأشار الأمين خلال استقباله لسفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا إلى أنه خلال المدة الماضية قامت عدة دول بفتح سفاراتها في ليبيا وتعمل بصورة طبيعية، فيما أكد السفير الكوري استعداد بلاده للتعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة في مجالات الدعم الأمني وتبادل الخبرات إلى جانب التدريب.

كما ناقش الجانبان خطوات الدعم الأمني لوزارة الداخلية في عدد من البرامج التدريبية في مجال تقنية المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية والاستفادة من الخبرات الكورية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة قد أبرمت اتفاقيات عدة في الفترة السابقة مع دول عدة في مجال التدريب الأمني وتقنية المعلومات والتنسيق في مجال البعثات التدريبية علاوةً على تدريب العناصر الأمنية في الداخل ومن أبرز هذه الدول بريطانيا وتركيا.

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