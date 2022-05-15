الفعّاليات الصحفية والإعلامية والثقافية ببنغازي تستنكر جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة

بنغازي 15 مايو 2022 (وال)- استنكرت الفعّاليات الصحفية والإعلامية والثقافية بمدينة بنغازي مساء اليوم الأحد، جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة التي اغتيلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها الإعلامية.

هذا وأصدرت الفعاليات الصحفية والإعلامية والثقافية خلال وقفة احتجاجية نظمت مساء اليوم الأحد بحضور السفير والقنصل العام لدولة فلسطين في بنغازي الدكتور أحمد جرار، وعدد من أبناء الجالية الفلسطنية – بيانًا – تساءلوا فيه إلى متى تبقى دولة بني صهيون خارج نطاق العدالة الدولية، وبمنأى عن أي مساءلة أو عقاب يطال جرائمها وانتهاكاتها، مستنكرين الموقف الدولي قائلين: “لو أن جريمة شرين أبو عقل وقعت في أوكرانيا؟”.

وتابع البيان: “جريمة اغتيال الصحافية الفلسطنية شيرين أبو عاقلة، فضحت بشكل صارخ ازدواجية المعايير التي يتشدق بها الغرب، وما يدعيه من عدالة لحقوق الإنسان”.

وطالب البيان المجتمع الدولي الاعتراف بهوية القاتل الحقيقي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والافصاح عن هويته في محاولة منهم لإحتواء الرأي العام الذي أجج جراء بشاعة الواقعة. (وال) هــ ش/ ر ت

كتب | هدى الشيخي

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