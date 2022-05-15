اشتباكات في جنزور وتعليق للدراسة بسبب سوء الأوضاع الأمنية

أندلعت في مدينة جنزور أمس اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة تصريف الأعمال، وأخرى للداخلية.

وأفادت الأنباء بتواصل الاشتباكات إلى ساعات متأخرة من الليلة البارحة بين أحياء المدينة وسط أنباء تفيد بإصابة عدد من السكان.

كما أسفرت الاشتباكات عن قطع التيار الكهربائي على عدد من أحياء المدينة، بعد ورود أنباء تفيد بتعرض محطة غرب طرابلس لوابل من الرصاص أدى لتوقفها عن العمل.

من جهتها علقت مراقبة التربية والتعليم جنزور اليوم الدراسة بمدارس المراقبة حرصا من قطاع التعليم على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

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