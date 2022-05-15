وزراء العمل والصناعة والبيئة: نؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات

اجتمع، كل من وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف، ووزير الصناعة امحمد السعيدي، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ، ومدير مكتب نائب رئيس الحكومة والمكلف بتنسيق شؤون ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، وشركة الأجنحة للنقل الجوي ممثلة في رئيس مجلس الإدارة، والمدير التجاري، ومدير الشؤون الإدارية المالية، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها بناءً على توجيهات نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، فإن الاجتماع يأتي في إطار دعم القطاع الخاص في مجال النقل الجوي، ومناقشة مسألة توفير طائرات نقل ركاب لمسافري المناطق الجنوبية إلى كل المطارات الليبية والدولية من مدينة سبها، وتم التطرق إلى جميع المشاكل والصعوبات من قبل مصلحة الطيران المدني، وشركات المناولة.

وأكد المجتمعون على قدرة شركة الاجنحة في توفير الطائرات الناقلة، وكذلك نقل مقر الشركة إلى مدينة سبها. وأكدوا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، لما لها من أهمية بالغة في توفير فرص العمل لشباب المنطقة الجنوبية.

ومن جانبه، شدد نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة على ضرورة سرعة إطلاق الرحلات الداخلية والدولية المغادرة والقادمة إلى مطار سبها الدولي، وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تحول دون ذلك، وتوفير الدعم اللازم لهذا المرفق الحيوي.