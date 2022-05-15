«مازن» يبحث مع مدير «أمن المنافذ» المشاكل والعراقيل بمنفذ رأس جدير

اجتمع اليوم الأحد، خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، مع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد ونيس الشكري.

وأوضح حساب وزارة الداخلية على فيسبوك، في بيان، أن اللقاء تناول آخر المستجدات حول سير العمل داخل المنافذ بالدولة والمشاكل التي قد تواجه القائمين عليها، والعمل على حلحلتها باعتبار شريان الدولة في الأمور الاقتصادية والمعيشية للمواطن.

وتابع البيان، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة المشاكل والعراقيل بمنفذ رأس جدير والخطط التي وضعتها الإدارة من خلال مديرية الأمن بالمنفذ بالتعاون مع الجهات العاملة بالمنفذ لتذليل الصعوبات أمام حركة تنقل المسافرين عبر المعبر.

ومن جانبه طالب مازن خلال الاجتماع بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة بالمنافذ البرية والجوية والبحرية، ومراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها لضمان إنجاح سير العمل بهذه المنافذ.