محامو بنغازي يدينون احتجاز زميلهم العرفي بالكويفية

استنكر المحامون والمحاميات في مدينة بنغازي -الأحد- احتجاز زميلهم المحامي عدنان العرفي، خلال وقفة احتجاجية نفذتها نقابة المحامين ببنغازي بشأن واقعة اعتقال واحتجاز العرفي “بدون اتباع الاجراءات القانونية”- وفقاً لبيان المشاركين في الوقفة.

كما أصدر فرع نقابة المحامين في مدينة البيضاء -الأحد- بياناً بشأن واقعة الاحتجاز “بالمخالفة للقانون من قبل عناصر الأمن الداخلي ببنغازي”، فيما أصدرت المنظمة الليبية للسلام والتنمية بياناً بالخصوص في وقت سابق، إضافةً لبيان النقابة العامة للمحامين على مستوى ليبيا.

وجاء في بيان النقابة العامة للمحامين “اعتبار احتجاز العرفي إخفاءً قسرياً لمخالفته لأبسط حقوق الانسان وذلك لعدم حصول الجهة المسؤولة التي نفذت هذه الأوامر خدمة لبعض الاشخاص والأجندات عن إذن بالتحقيق معه”-وفقاً للبيان.

وأعربت النقابة عن رفضها لهذا الإجراء محملةً الجهات الأمنية في مدينة بنغازي وفي مقدمتها جهاز الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة لما قد يحدث للعرفي، مؤكدةً أنها بصدد “اتخاذ الاجراءات القانونية حيال من قام باعتقاله وإخفاءه وتقديم شكاوى لجهات الاختصاص ومكتب المستشار النائب العام وأنها على تواصل مع المحامين في نقابة بنغازي وكل النقابات الفرعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما وصفته بـ”الجريمة” متوعدةً بتصعيد الموقف ومطالبةً بإخلاء سبيله.

وتجدر الإشارة إلى أن “العرفي” قد اُحتجز “قبل يومين على خلفية قضايا فساد مدنية، رفعها ضد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي سالم الحبري”، الذي تم الحجز على ممتلكاته -وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية عن عضو بنقابة المحامين ببنغازي -فضل عدم ذكر اسمه- كما أوضح عضو النقابة أن المحامي المحتجز قد اقتيد من قبل عناصر من جهاز الأمن الداخلي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجهاز.

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