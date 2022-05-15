وزير الداخلية ينهي الخلافات في جنزور

نجح وزير الداخلية عصام أبوزريبة في إنهاء الخلافات التي تسببت في اشتباكات مسلحة بجنزور.

واجتمع أبوزريبة الأحد بكل من آمر كتيبة 55 ورشفانة معمر الضاوي ومحمد الباروني علي جنزور، بحضور مدير مديرية أمن جنزور الصديق العطوي والنائب الثاني لرئيس جهاز دعم الاستقرار حسن أبوزريبة والنائب الثالث لرئيس جهاز دعم الاستقرار موسى المسموس.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على إنهاء أي إشكالية بين المنطقتين وعدم التعرض بأي شكل من الأشكال إلى استعمال السلاح.

كما تم الاتفاق على اللجوء إلى القانون وتولي مديرية الأمن اختصاص التأمين بالمنطقة التي حصل فيها التصادم المسلح.