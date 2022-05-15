وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة تباشر تنفيذ مشروع إعادة بناء النصب الحدودية مع تونس

باشر المركز التنفيذي للخدمات والصيانة والإنشاءات بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة المؤقتة، في تنفيذ مشروع إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقتين.

ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، فإن تلك الخطوة تأتي ضمن المشاريع المكلف بها المركز للمحافظة على ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين.

وأوضح البيان؛ أن المركز باشر في تنفيذ 96 نصبًا حدوديًا كمرحلة أولى بالمنطقة الممتدة من مدينة غدامس إلى معبر ذهيبة البري.

وختم البيان مبينًا أن تنفيذ هذا المشروع يشارك فيه لجنة الحدود البرية والبحرية المشكلة من وزارة الخارجية الليبية واللجنة المرافقة لمراقبة التنفيذ والمشكلة من وزارة الخارجية التونسية.