التربية والتعليم تتجه لتوطين تعليم اللغة الإيطالية في ليبيا

استعرض وزير التربية والتعليم موسى المقريف مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، تدريب نحو 56 طالبة وطالب ليبيين في تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا، والذي التأم في جامعة Ca’Foscari الواقعة في مدينة فينيسيا الإيطالية، مُشيداً بجهود السفارة الإيطالية في منح فرصة أخرى لتدريب طلاب وطالبات ليبيين.

وبحث المقريف مع السفير ما أنجز بشأن توطين اللغة الإيطالية في ليبيا، بعد استكمال الجزء الأول من قاعدة البيانات، وقال إن الوزارة تعول على تعاون الجانب الإيطالي في إعداد المناهج بما يناسب مراحل التعليم المختلفة، بتشكيل لجان مشتركة للقيام بذلك.

شارك في المباحثات مستشار وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب التعاون الدولي.

كما أكد المقريف خلال مناقشاته مع السفير الإيطالي حرص الوزارة على تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا خلال السنوات المقبلة، في إطار اهتمام الوزارة بتدريس اللغات المختلفة

وتجدر الإشارة إلى أن اللغتين المعتمدتين في المناهج الليبية على مدار عقود ماضية، للتعليم الابتدائي والإعدادي اللغة الإنجليزية، مضافاً إليها اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية، كما تدرس اللغتين أيضاً في التعليم الجامعي المختص باللغات فيما تدرس المواد العلمية التطبيقية باللغة الانجليزية فقط، أما بقية اللغات ومنها الإيطالية والروسية والعبرية وبعض اللغات الإفريقية كالفولانية وغيرها فقد اعتمدت في كلية اللغات بجامعة طرابلس مطلع التسعينيات على مدار 4 سنوات تم فيها إلغاء تدريس اللغتين الانجليزية والفرنسية لمراحل التعليم الأساسي من طرف النظام السابق، ليعيد تدريسها بعد ذلك بشكل متعثر.

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