اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نطالب النائب العام بالتحقيق في اشتباكات جنزور

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة جنزور غرب مدينة طرابلس فجر اليوم الأحد بين التشكيلات المسلحة.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن هذه الأحداث المؤسفة ترتب عليها ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وأضرار جسيمة طالت الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت اللجنة أن أعمال العنف التي تتجدد بين الفترة والأخرى، باتت تُشكل تهديد وخطر كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم .

واستنكرت اللجنة إثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الإشتباكات المسلحة التي تندلع فيما بين الفترة والأخرى ، بسبب حالة ضعف النظام الأمني بمدينة طرابلس ومناطق الساحل الغربي وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد .

وأهابت اللجنة بالجهات المُختصة وعلى رأسها المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب .

وحمّلت اللجنة، كلا من طرفي النزاع المسلح ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان بالمنطقة الغربية ومكتب القائد الأعلى للجيش الليبي ممثلا في المجلس الرئاسي الليبي، المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب عن هذه الإشتباكات المسلحة.

وشددت اللجنة على أن ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين هو مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية ، بالدرجة الأولى .

وطالبت اللجنة جميع الأطراف والكيانات المسلحة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب المزيد من العنف والاقتتال.

كما حملت اللجنة، كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار .

ونوهت إلى أن هذه الجرائم يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب ، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة ، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال نشوب النزاع داخل حدود الدولة الواحدة ، حيث أن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليها ضمن مجرمي الحروب ، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولى .

كما طالبت اللجنة، مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة جنزور وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، الذي بات يعطى دافع في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون.