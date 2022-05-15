«مكافحة الأمراض»: الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الحوامل معرضات لخطر مرتفع للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المركز، في بيان له، نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن الدراسات الجديدة أظهرت أن لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة أثناء الحمل، وتعد أيضًا فعالة في الحد من مخاطر دخول المستشفيات والوفاة.

وتابع المركز:” نوصي حاليًا جميع الحوامل بتلقي اللقاح، لأن المناعة المكتسبة من التطعيم تنتقل إلى الجنين، وتوفر هذه المناعة الحماية لطفلك.

وشدد على أن الأعراض الجانبية الشائعة المصاحبة للقاح، التي تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم وآلام العضلات وآلام المفاصل والتعب والصداع تختفي معظم هذه الأعراض الجانبية الخفيفة في غضون يومين ولا يُعتقد أنها خطيرة على الحوامل.

ولفت المركز، في بيانه، إلى أن الدراسات تشير أيضا أن التطعيم المضاد لفيروس كورونا لا يرتبط بزيادة خطر الإجهاض أو العيوب الخِلْقِية أو الولادة المبكرة أو أي مضاعفات حمل أخرى.