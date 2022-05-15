شاهد في «هذا المساء»: تجميد عائدات النفط.. بين التحذير والترحيب

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، المذاع على قناة الوسط (WTV)، الضوء على دوافع قرار مجلس النواب تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي، والتداعيات المحتملة خاصة على الحكومة المكلفة من البرلمان.

وناقشت الحلقة، مع عدد من المحللين والمختصين، ما وراء التأييد الأمريكي لهذه الخطوة التي أعلنها المستشار عقيلة صالح، التي أرجعها إلى حين «وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساواة للجميع».

– السفارة الأميركية: دعم تام للتجميد الموقت لعائدات النفط بمصرف ليبيا الخارجي

– عقيلة صالح في بيان رسمي: تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي

وأمس السبت، أعلن مجلس النواب أن هذا التجميد يأتي «حفاظًا على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الراهن، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام».

بعدها أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا دعمها التام لـ«التجميد الموقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية إدارة الإيرادات».