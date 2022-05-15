القطراني يشدد على ضرورة الاهتمام بالمباني التاريخية في بنغازي

شدد النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية علي القطراني، على ضرورة الاهتمام بالمباني التاريخية، وإعادة ترميهما بشكلها الذي أنشئت به، مؤكدا على أهمية إعادة إعمار المناطق المتضررة، والنظر في وضع المباني العشوائية، والتركيز على مشاريع الطرق والمواصلات.

جاء ذلك خلال حفل تدشين مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية المصاحبة، حيث أشار القطراني إلى أن الحكومة الليبية حريصة على تذليل الصعوبات، وتسهيل الإجراءات و المعاملات أمام حركة التنمية والإعمار .

وحضر حفل التدشين وزراء الاستثمار والحكم المحلي والمواصلات، إلى جانب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة، والقائم بأعمال السفارة وقنصل عام اليونان لدى ليبيا وقنصل عام مصر ووفد شركة ليد اليونانية للاستشارات الهندسية.

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