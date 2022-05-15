ويليامز: يتعين أن نحترم حق الليبيين في انتخاب من يحكمهم من خلال صندوق الاقتراع

اتفقت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني ويليامز، مع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، يائيل لمبرت، خلال تواجدهما في تونس على ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري المعنية بالمسار الدستوري والمقرر أن تبدأ جولتها الثانية من المحادثات اليوم في القاهرة نتائج ملموسة حسب ما ذكرت ويليامز على حسابها على تويتر.

وأضافت ويليامز القول: يتعين أن نحترم حق الشعب الليبي في انتخاب من يحكمه بشكل ديمقراطي من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت، مشددة على ضرورة الحفاظ على الهدوء في البلاد.

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